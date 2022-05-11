Гороскоп на 11 мая расскажет всем представителям зодиакального созвездия о том, что их ожидает. Астрологи составили подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Вы можете сегодня немного расслабиться в течение дня. И помните – вы не несете единоличной ответственности за все в этом мире. Телец Не стоит сегодня совершать спонтанные действия. Дважды подумайте, прежде чем потратить на что-то деньги. Близнецы Идите сегодня к своей цели с энергией и настойчивостью. Сегодня вам будут по плечу даже самые трудные задачи. Рак Работа сегодня для вас станет приятнее, чем удовольствие. Только не следует полностью заменять одно другим. Лев Вы уже вечером улыбаетесь по поводу небольших препятствий, которые будут возникать в течение дня. Дева Побалуйте себя! Просто следите, чтобы деньги не ускользали из ваших пальцев слишком быстро. Весы Завершайте все дела только тогда, когда вы будете уверены, что ничего не сможет пойти не так. Скорпион Все последующие обсуждения сегодня приводят только к тому, что другие будут отказываться помогать вам. Стрелец Нет причин сегодня отчаиваться. До большого прорыва еще далеко, но маленькими шажками вы идете в нужном направлении. Козорог Другие люди уверены, что могут дать вам правильный совет. Слушайте их, но не обманывайтесь. Водолей Сегодня вы достигнете гораздо меньше, чем рассчитывали. Поэтому берегите свои силы. Рыбы Дайте другим понять, что у вас есть преимущество. И подгоняйте их, потому что время уже истекает. Напомним, ранее мы писали о том, названы даты магнитных бурь в мае. А также рассказывали о том, что психологи назвали ошибки женщин, приводящих к разрыву отношений.