Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о новых санкциях против России. Под ограничительные меры попали восемь русских людей и компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Новой Зеландии. Санкции введены против физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации в Украине. В санкционные списки были внесены 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генштаба РФ и российское "Агентство интернет-исследований". Также были введены санкции в отношении официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника Генштаба адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега. К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более 650 российских граждан, включая президента страны Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций. Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии решили принять около 4 тысяч членов семей украинских беженцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.