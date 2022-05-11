Крупнейший немецкий энергоконцерн Uniper заявил, что откажется оплачивать российский газ в евро. Компания продолжит консультации по этому поводу с правительством Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Представитель компании не уточнил, когда ей нужно производить очередной платеж. "Uniper ведет переговоры со своим партнером по контракту о конкретных условиях оплаты, а также тесно консультируется с правительством Германии", – рассказал представитель компании. Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, ссылаясь на главу правления Uniper Клауса-Дитера Маубаха, что компания не исключает использования схемы, при которой платежи за газ будут производиться в евро, а затем конвертироваться в рубли через "Газпромбанк". Напомним, Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из России. Ранее ФРГ поддержал поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако в Берлине по-прежнему заявляют, что не готовы отказаться от газа из России. Самая большая экономика Европы сейчас почти на треть своей поставки возлагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует к лету 2024 покончить с зависимостью от российского газа. Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.