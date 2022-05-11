Российские кафиры не имеют сил и возможностей для высадки десанта в Одессе и области. При этом в регионе остается высокой угроза нанесения врагом новых ракетных ударов. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его утреннее обращение. Нынешняя ночь прошла хоть с сигналами воздушной тревоги в Одессе и области, но без обстрелов, отметил он. "Враг не готов ни физически, ни морально совершать военно-морскую десантную операцию. Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой – "дед кабаев" пока не успокаивается от своих поражений на фронте", — сообщал Братчук. Спикер ОВА также призвал одесситов не забывать о минно-взрывной опасности на черноморском побережье. "После нескольких дней бешеных ракетных атак по Одессе и нашему региону враг отошел. Но пытается давить на нас психологически. Снова забрасывает очередные фейки — сейчас якобы о проблеме с питьевой, технической водой, и говорит о том, что после обстрелов воды в Одессе не будет .Над этим работают российские подразделения ИПСО, чтобы посеять среди нас панику… Но нас не сломает ни одна фейковость информационных сообщений", — заметил Братчук. Ранее сообщалось, что 9 мая вечером Одесса подверглась российской ракетной атаке, в результате чего загорелся торговый центр. Напомним, в последние дни Одесса подвергается массированным ракетным атакам — кафиры ведут обстрелы из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.