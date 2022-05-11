На территориях Украины, где не ведутся боевые действия, упразднять комендантский час пока не будут, поскольку существует все еще угроза опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона. "Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, где не ведутся боевые действия, потому что есть еще достаточно большая опасность", — заявил Монастырский. Он также отметил, что некоторые области, которые находятся ближе к зоне проведения боевых действий, самостоятельно установили продленный комендантский час, и это абсолютно обосновано. "Время показывает, что комендантский час оправдал себя. Он позволяет избежать проникновения диверсионных групп на территории, в том числе центральных и западных областей Украины. Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом", — отметил глава МВД. Монастырский подчеркнул, что Украина успешно прошла 8-9 мая. В МВД понимали, что в эти дни могли быть и провокации и нападения диверсантов, поэтому все правоохранители работали в усиленном режиме. Напомним, в Днепропетровской области сократили комендантский час. Кроме того, Ивано-Франковская область приняла решение сократить комендантский час. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.