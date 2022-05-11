С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину оперативный экологический штаб 24/7 фиксирует и вычисляет ущерб окружающей среде от действий оккупантов.

Уже задокументировано 231 экологическое преступление России на территории Украины и в акватории Черного моря. Больше всего случаев экоцида выявлено на Киевщине – 34, Донецкой – 27 и Днепропетровщине – 22.

Ракетные обстрелы приводят к масштабным пожарам на объектах критической инфраструктуры, прежде всего нефтехранилищ и химзаводов. Это наносит существенный вред экосистемам, приводит к загрязнению окружающей среды, уменьшению популяций видов растений и животных.«Минсредство совместно с подчиненными органами исполнительной власти и экологическими активистами с первого дня войны фиксирует экзопреступления рашистов и считает убытки по специальным методикам. Эта информация дополнит общую корзину ущерба от военных действий россии, которую формирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для подготовки иска в Международный суд ООН» , — прокомментировал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец .

Более подробной информации об экологических преступлениях доступно в дайджесте ключевых последствий российской агрессии для украинской окружающей среды на сайте Минсреды.

