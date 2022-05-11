В последнее время Евросоюз активно ведет переговоры с альтернативными поставщиками газа. При этом Кремль всячески препятствует переговорному процессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Европейский Союз рассматривал Алжир в качестве поставщика голубого топлива, чтобы снизить зависимость от российского газа. Но Алжир не раз отмечал, что он не в состоянии удовлетворить такой спрос в ближайшее время. По данным Associated Press, Алжир является крупным поставщиком газа в Европу, снабжая 11% ее импорта по сравнению с 47% из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров приехал с визитом в Алжир, где провел встречу с министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой и президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. После чего Лавров заявил, что "Россия, Алжир и другие экспортеры газа должны уважать уже достигнутые договоренности". Кроме того, в ходе встречи политики обсудили укрепление военно-технического сотрудничества. Не обошли стороной и "украинский вопрос". Лавров поблагодарил руководство Алжира за "объективную и взвешенную позицию". Следует отметить, что Алжир с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает Кремль. Так, во время голосования в Генассамблее ООН по исключению РФ из Совета ООН по правам человека, Алжир был одной из 24 стран, проголосовавшей против такого решения. Напомним, Италия заключила газовое соглашение с Алжиром об увеличении поставок на 40%. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова увеличить поставки газа в Австрию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.