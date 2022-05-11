Процедура вступления Украины в Европейский Союз предполагает определенные этапы, и назвать конкретную конечную дату нельзя. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона. Чиновник отметил, что Украина сейчас идет по этим этапам. В частности, Киев уже передал две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата в Евросоюз. "Есть процедура вступления любой страны в Европейский Союз… Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть… Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии — им нужно время", — рассказал Жовква. Замглавы ОПУ добавил, что украинская сторона ставит сроки до конца мая и просит Еврокомиссию "работать быстро", как это делает наша страна. "Далее – статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет – не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", – отметил он. Жолква добавил, что сейчас ни одно государство не выступает против евроинтеграции Украины. Так, напомнил он, глава Бундестага Бербель Бас выразила надежду, что процесс вступления Украины в Евросоюз "не будет длиться десятилетие", а глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин настаивает на полном членстве Украины в ЕС. "Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем и дальше усиливать ее", — сказал замруководителя ОПУ. Как сообщалось ранее, 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться на десятилетие и высказался о создании нового "европейского политического сообщества", приняв в его состав Украину. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Европа не даст статус страны-кандидата в июне, то это будет обманом украинской стороны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.