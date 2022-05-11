Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 11 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно только один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 11 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо внимательно следить за информацией на сайте компании. Напомним, в Киеве продолжили работу кольцевой электрички. Мы также писали о том, что в Ирпене восстановили железнодорожный мост, соединяющий город со столицей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.