В Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, 8 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА. В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, прекращена работа пункта предоставления гуманитарной помощи. "Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, из-за чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб", — говорится в сообщении. Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.