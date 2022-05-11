В конце мая на базе Рамштайна в Германии должны состояться вторые переговоры стран-союзниц по военной помощи Украине. Предполагается, что в последствии встречи могут стать регулярными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби. "В этом месяце состоится еще одна встреча глав оборонных ведомств, впервые состоявшаяся в Германии на базе Рамштайн. Но в этот раз, скорее всего, она будет в онлайн-формате", — заявил Кирби. "Я не сомневаюсь, что Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Бен Уоллес будут иметь возможность поговорить о том, как выглядит Повестка дня для этой уже второй консультативной встречи", — отметил спикер Пентагона. Он также отметил, что министр Остин хочет собираться ежемесячно. Поэтому скорее всего встречи будут преимущественно виртуальными, но этот вопрос еще окончательно не решен. Ранее Палата представителей США приняла пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов. В последствии его должен принять Сенат, после чего документ отправится на подпись Байдену. Напомним, что США во второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.