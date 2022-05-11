За прошедшие сутки самая большая активность российской армии наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. Под Харьковом группировки в составе отдельных подразделений 6-й армейской армии, 41-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов пытаются не допустить наступления ВСУ в направлении государственной границы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск задействуют все имеющиеся силы для попыток наступления. На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Не прекращаются штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии. На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения армии РФ пытаются улучшить свое тактическое положение. Для угнетения каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы. На Криворожском направлении русская армия обстреливает подразделения наших войск из артиллерийских орудий. На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены двенадцать танков, четыре артиллерийские системы, девятнадцать единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей и две единицы специальной инженерной техники противника. Ранее сообщалось, что за 10 мая ВСУ на востоке Украины отразили четыре атаки врага и уничтожили 260 оккупантов. При этом были разбиты четыре танка 2 беспилотника и более десяти единиц другой техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.