Сегодня, 11 мая, в Украине погода будет преимущественно сухой. Ночью в большинстве регионов заморозки, а днем кое-где воздух прогреется до +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в Луганской области и Крыму днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Ночью помимо большинства западных и южных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса (и уровень опасности, желтый). Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+5, днем +12+18 градусов; на западе ночью +4+11 градусов, а днем +7+23; в восточных областях ночью +3+5, днем +12+15 градусов; на юге страны ночью +7+9 градусов, а днем +16+21; в центральных областях ночью +3+5, днем +15+18 градусов. Погода в Киеве и области Днем в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +4+6 градусов, днем +17+19. В Киевской области на поверхности грунта заморозки. Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине принесет ночные заморозки в ближайшие несколько суток, но вскоре в страну придет сильное потепление. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.