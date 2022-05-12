Гороскоп на 12 мая 2022 года каждому знаку Зодиака расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет, а кого ждут неудачи и опасности. Об этом пишет NDR. Овен, с 21 марта по 20 апреля Вам придется идти на уступки, и, вероятно, это будет вам нелегко. Но потом ситуация изменится. Телец, с 21 апреля по 20 мая Астрологи говорят, что вы можете быть неорганизованы, однако скоро все устроится. Только не делайте все сразу. Близнецы, с 21 мая по 20 июня Изменения не за горами. Однако вам необходимо решить несколько вопросов и подождать немного, и все будет хорошо. Рак, с 21 июня по 22 июля Не спешите отказывать просящим о помощи. Вам в будущем обязательно отблагодарят. Лев, с 23 июля по 23 августа Астрологи говорят, что ваш ежедневный график может сбиться, и будет казаться, что все идет кувырком. Успокойтесь, все наладится! Дева, с 24 августа по 23 сентября Сегодня вы не будете одарены избытком энергии. Разделите свои силы умеренно и все будет отлично. Весы, с 24 сентября по 23 октября Этот день подходит для планирования и организации. Но делать новые шаги пока рано. Скорпион, с 24 октября по 22 ноября Вы поступите достаточно за этот день. Наслаждайтесь своим ценным досугом вечером. Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря Подумайте сегодня только о своих заботах, иначе вам могут сесть на шею и погонять. Козерог, с 22 декабря по 20 января Не рассчитывайте, что сегодня проделаете все, что задумали. Отложите невыполненное на завтра ничего страшного. Водолей, с 21 января по 19 февраля Зарядившись новой энергией, вы наконец-то можете приступать к реализации своих планов. Рыбы, с 20 февраля по 20 марта Если вы продолжите сравнивать ваши успехи с успехами других, вы можете только проиграть. Раньше мы писали о православном календаре на май. Также сообщалось, что нельзя делать на пороге.