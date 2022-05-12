В ближайшие дни русские военные могут снова попытаться возобновить наступление, чтобы захватить всю Херсонскую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт исследования войны (ISW). Российские силы пытаются укрепить свои позиции на западе Херсонской области. Они хотят захватить село Брускинское и пгт Большая Александровка, чтобы улучшить свое тактическое положение на юге. Данные населенные пункты находятся около границы Николаевской области и, вероятно, позволят российской армии вести наступательные действия в направлении Николаева. Аналитики ISW считают, что Россия, скорее всего, создает условия для присоединения оккупированных украинских территорий к РФ, а не создания псевдореспублик. Эксперты отметили, что вдоль южной оси и в Донецкой и Луганской областях российские силы остаются в тупике. ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. При этом украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило оккупантов перейти к обороне, что уменьшило обстрелы города. Российские военные пытались оцепить украинские позиции в районе Северодонецк-Рубежное-Лисичанск, но никаких подтвержденных продвижений не было. Упорные бои происходили в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Ореховом. Оккупанты могут начать наступление на Бахмут после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе на севере в Славянске. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления некоторых коллаборантов о присоединении Херсонской области к России. Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что в РФ не спешат присоединять Херсонскую область, потому что делят награбленное. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.