После полномасштабного вторжения России объемы работ по разминированию территорий Украины выросли. Может, понадобиться до десяти лет, чтобы ее выслушивать. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на украинский телемарафон. "По сравнению с периодом до широкомасштабного вторжения России объемы работ по разминированию территорий нашей страны выросли почти в десять раз. Всего с начала полномасштабной войны ГСЧС обследовала около 20 тысяч гектаров территории, изъято и обезврежено более 103 тысяч мин и боеприпасов, из которых около 2 тысяч авиабомб калибра", — сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь. На вопрос об использовании захватчиками запрещенных боеприпасов, спасателям приходилось вытаскивать, представитель ГСЧС ответил, что таких случаев очень много. "Применяются реактивные системы с кассетными элементами, которые представляют очень большую угрозу для гражданского населения", — уточнил Бондарь. Он добавил, что мировое сообщество не покидает Украину наедине с вызовами, возникшими перед нашим государством в результате загрязнения населенных пунктов и территорий взрывоопасными предметами. Многие страны откликнулись на наши обращения и готовы привлечь свои команды к разминированию украинской земли. Напомним, глава Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк рассказал о процессе разминирования освобожденных от российских оккупантов районов области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.