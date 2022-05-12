В апреле в России было продано на 78,5% машин меньше, чем годом ранее. Всего за месяц из автосалонов уехало 28 тысяч новых легковых машин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Авторевю. По сравнению с мартом этого года продажи рухнули в три раза. В апреле первое место рейтинга продаж заняла "Лада" с результатом в 6377 машин. Следом идут Kia, Hyundai и Renault. Доля этих четырех марок составляет 53% рынка. За четыре месяца 2022 года в РФ продано 294 тысяч новых машин, что на 43% меньше, чем за тот же период 2021 года. Среди главных причин падения продаж аналитики называют увеличение цен, вызванное изменением реального курса доллара и евро, закрытие многих льготных программ кредитования, а также снижение покупательной способности многих россиян. Ранее мы сообщали, что российские власти предложили концерну Renault отдать "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французский автопроизводитель планирует передать свои 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя автомобильному научно-исследовательскому институту. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.