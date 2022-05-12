В Одессе и области остается угроза ракетных ударов. Российские кафиры активно используют стратегическую авиацию для обнаружения военных объектов и инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. По его словам, нынешняя ночь прошла без обстрелов. При этом он напомнил местным жителям, что Черноморское побережье заминировано, поэтому не стоит гулять по пляжам. Также Братчук отметил, что российские корабли проводят перегруппировку. Напомним, в Одессе российские кафиры разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера". Появились фото разрушений. Мы также писали о том, что над Одессой был сбит российский беспилотник "Форпост", который оценивается в 7 млн долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.