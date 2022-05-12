Погода в Украине в четверг, 12 мая, будет с порывами штормового ветра, дождем и грозами на большинстве территорий. При этом нас ожидает потепление к летним температурам, местами +29 градусов. Что будет с синоптической ситуацией в стране – читайте ниже в нашем материале Styler. "Днем 12 мая в западных, северных и Винницких областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", — предупредили в Украинском гидрометцентре. Синоптики прогнозируют грозы преимущественно в западной, северной, Винницкой области. На остальных территориях осадки маловероятны. Температура самой высокой будет в Закарпатье, +27+29, в остальных западных областях +25+28. На севере, в центре, в Одесской и Николаевской области +24+28. На остальных южных и восточных областях +20+23 градуса. Что будет с погодой дальше По прогнозу синоптика Наталки Диденко, далее температура несколько снизится. "Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений", — пишет синоптик. Раньше мы писали, какой будет погода в Киеве летом. Также сообщалось о магнитных бурях, которые нас ждут в мае.