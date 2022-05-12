Сегодня, 12 мая, в западных и северных регионах Украины ожидается дождь с грозами. При этом в большинстве областей немного потеплеет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют запад и север страны. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Не смотря на осадки, на все территории Украины ожидается небольшое потепление. В среднем днем столбики термометров покажут от +20 до +28 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +7+9, днем +24+27 градусов; на западе ночью +8+12 градусов, а днем +25+28; в восточных областях ночью +6+8, днем +21+23 градусов; на юге страны ночью +7+12 градусов, а днем +25+27; в центральных областях ночью +7+9, днем +25+27 градусов. Погода в Киеве и области Сегодня в столице, как на остальной территории области, прогнозируются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный с порывами до 7-12 м/с. Ночью в Киеве и области столбики термометров покажут +7+9 градусов, днем воздух прогреется до +25+28 градусов. Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах в некоторых областях и Киеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.