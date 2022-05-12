Для ввезенной в Украину коммерческой техники – автобусов, грузовиков и машин специального назначения – депутаты Верховной Рады предлагают смягчить экологические требования и разрешить импорт автоэкологического стандарта "Евро-3". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады. На сегодняшний день в Украину запрещено импортировать автомобили ниже экологического стандарта "Евро-5". Законопроект позволит ввозить технику не только во время военного положения, но и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены, но не позднее 31 декабря 2023 года. В законопроекте указаны и определенные ограничения. Так ввоз техники позволят только юридическим лицам для собственного использования. Кроме того, за три года после ввоза запрещается продажа таких транспортных средств. Ранее мы сообщали, что Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей. Ввозить приобретенные машины можно через "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный". Ранее стало известно, что в Украине из автомобильных номеров удалят несколько символов. На номерных знаках для электромобилей пропадут буквы "Z" и "V". Их заменит буква "Y". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.