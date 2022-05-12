Япония и Европейский союз договорились о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с Россией из-за ее вторжения в Украину, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Санкции против Москвы будут ужесточаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель и Кисида заявили на совместной пресс-конференции в Токио, что продолжат переговоры о путях максимизации своего партнерства для борьбы с Россией в таких областях как энергетика. "Мы приветствуем все более жесткую позицию Японии по отношению к России", — сказала фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний. До этого Япония заявила, что единственная с другими странами G7 в решении отказа от импорта российской нефти. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.