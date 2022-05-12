Во время военного положения военное командование вместе с военными администрациями могут вводить запрет на продажу алкоголя. Они могут делать это самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Минэкономики. "Да, для обеспечения общественной безопасности и порядка кажется приказ военного командования вместе с военной администрацией (в случае ее образования), которым определяются время введения и срок действия такого запрета в пределах территории, на которой вводится военное состояние", — говорится в разъяснении . Такой приказ приходится на исполнение органам местного самоуправления, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, МВД, Миндовколу, Национальной полиции, ГНС. В то же время, обеспечивается немедленное информирование о введении такого запрета, в частности, через средства массовой информации, субъектов хозяйствования и населения на соответствующей территории. Как отмечается в сообщении, правительством утвержден Порядок запрета торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, в условиях правового режима военного положения в Украине или отдельных его местностях (постановление Кабинета министров Украины от 29). 2021, № 1457). Напомним, Верховная рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения до 25 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.