Гороскоп на особый день, пятницу, 13 мая 2022 года, расскажет всем знакам Зодиака, кому повезет, а кому — не очень в эту особую дату. Об этом пишет NDR. Овен, с 21 марта по 20 апреля Астрологи советуют притормозить и не проводить этот день в спешке. Терпение – ключевое слово на сегодня. Телец, с 21 апреля по 20 мая Вам не следует вовлекаться в дела, которые не должны делать другие люди. Подумайте о себе сначала. Близнецы, с 21 мая по 20 июня Сегодня вы будете не слишком сосредоточены и рискуете совершить ошибки. Примите этот факт и отложите важные дела. Рак, с 21 июня по 22 июля Для вас благоприятное время для разговоров, визитов в родные, прогулок, или даже небольшого путешествия. Лев, с 23 июля по 23 августа Если вы запланировали много дел на этот день, угомонитесь и подумайте, действительно ли нужно делать самому и сейчас. Дева, с 24 августа по 23 сентября Сделайте шаг назад. Сегодня вы не достигнете многого, а наоборот сможете потерять добытые ранее успехи. Весы, с 24 сентября по 23 октября Сегодня благоприятный день для посещения и разговоров. Вас встретят с распростертыми объятиями. Скорпион, с 24 октября по 22 ноября Астрологи предупреждают: ошибка может вам дорого стоить. Подумайте, стоит ли поступать так, как вы поступаете. Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря Не позволяйте себя провоцировать! Если это лишь незначительное дело, вам следует просто уступить. Козерог, с 22 декабря по 20 января Не стесняйтесь сделать немного больше для достижения цели. Иначе вас могут не заметить и даже о вас забыть. Водолей, с 21 января по 19 февраля Ваш интерес к работе сегодня будет огромным. Но если вы перестараетесь, можете потерять слишком много нервов. Рыбы, с 20 февраля по 20 марта Сегодня вы должны полагаться не на скорый прогресс, а на тщательные продуманные действия. Только так у вас все сложится удачно. Раньше мы писали, что категорически нельзя делать в пятницу, 13 мая, чтобы не навлечь беду. Также сообщалось, когда в 2022 году Троица, как ее будем праздновать, и будут ли дополнительные выходные.