Вторжение России в Украину и недавние испытания КНДР баллистических ракет существенно угрожают глобальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Европейского Совета Шарля Мишеля. "Пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Обладающая ядерным оружием Россия атакует суверенную Украину и при этом позволяет себе рассуждать о вариантах применения ядерного оружия", — подчеркнул Мишель. Президент Европейского совета в ходе визита в Хиросиму также отметил, что память о ядерном ударе по городу должна быть для всего мира ярким напоминанием о неотложности укрепления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия на сегодняшний день является наиболее прямой угрозой мировому порядку. Из-за ее варварской войны против Украины и тревожного пакта с Китаем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.