Министерство здравоохранения Украины упростило оформление больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными. Формировать медицинское заключение можно во время действия военного положения и три месяца после его отмены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Речь идет о следующих категориях нетрудоспособности: заболевание или травма общего характера, уход за больным ребенком, беременность и роды, ортопедическое протезирование. В этих случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат. Чтобы это сделать, прежде всего, нужно связаться со своим семейным врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты. Для формирования Медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение основания обретения временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором указан диагноз/статус пациента. Следует заметить, если медицинский документ был получен за границей, врач может запросить перевод документа на украинский язык. Также важно уточнение для врачей: в выданных за границей медицинских документах указывается диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому следует учитывать этот классификатор при формировании МВТН в электронной системе здравоохранения. Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены. Ранее Министерство здравоохранения рассказало об оформлении больничного листа во время войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.