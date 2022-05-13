Спутниковые снимки показывают, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь. Аэродром остается важной точкой для кафиров. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN. На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно минимум семь вертолетов. CNN отмечает, что использование авиабазы россиянами важно, "учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсоном, Мариуполем и частями ЛДНР". Издание пишет, что хотя авиабаза находится в глубоком тылу оккупированной Россией территории, это не значит, что самолеты там находятся в безопасности. В конце марта украинские силы успешно нанесли удар по этому аэропорту, уничтожив несколько российских военных вертолетов. В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени покинуть аэропорт как базы для своих самолетов. Отметим, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупированный Мелитополь становится второй Чернобаевкой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.