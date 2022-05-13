Ночь в Одессе и области под сигналами воздушной тревоги. Враг постоянно угрожает нанести ракетные удары. Об этом сообщил спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение. "Враг пытается проводить ракетные атаки. Враг также пытается интенсивно проводить воздушную разведку", — сообщил Братчук. По его словам, РФ также пытается повысить уровень напряженности в Приднестровье. "Спящие агенты пытаются проводить свою работу. Спецслужбы проводят контрдиверсионную работу", — сказал он. Ранее сообщалось, что в результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в 6 населенных пунктах было повреждено электроснабжение. Также мы писали, что по данным Оперативного командования "Юг", 8 мая войска РФ атаковали ракетами Одесскую область 9 раз. 6 ракет были сбиты нашими силами ПВО. Нанесенные ушибы повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Были пострадавшие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.