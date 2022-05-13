Вечером 12 мая на канал российского партизанского движения «Останови вагоны» произошла атака ботов. За полчаса на канал подписалось свыше 10 000 аккаунтов с иностранными именами.

За день до атаки «Останови вагоны» опубликовали пост о том, что российская власть, вероятно, готовит массовые теракты, в которых планирует обвинить антивоенное движение. Именно с ним партизаны связывают атаку на канал.

В опубликованном посте партизаны акцентировали на своих исключительно мирных методах.«За три месяца работы «террористов», как нас окрестили кремлевские боты, не пострадал ни один пассажирский поезд. Никто не погиб. Для нас, рельсовых партизан, наибольшей ценностью является ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. Именно это двигает нас вперед, и именно поэтому мы столь тщательно планируем каждую свою акцию», — пишут «Останови вагоны».

И добавляют: в связи с развернувшейся против них кампании по дискредитации возникают предположения, что в разработке сейчас находится очередной «рязанский сахар».«Власть уже определила, кого надо назвать «террористом» — следовательно, надо нас «умыть кровью», обвинить в сознательном убийстве сотен людей. Всё антивоенное движение — это движение ПРОТИВ УБИЙСТВ И КРОВОПРОЛИТИЯ! Но власть готова совершить теракт с сотнями жертв, чтобы обвинить нас. Чтобы не просто дискредитировать антивоенное движение — но уничтожить его на корню. Чтобы рельсовых партизан, которые борются за спасение жизней по обе линии фронта, назвать убийцами и объявить на нас общенациональную охоту», — написали «Останови вагоны» за день до бот-атаки.

Напомним, 8 мая телеграм заблокировал предыдущий канал «Останови вагоны» — после того, как партизаны опубликовали карту железнодорожного сопротивления. Согласно ней организованное партизанское движение покрывает уже свыше 30% территории России.