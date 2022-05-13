Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство страны планирует опубликовать в воскресенье, 15 мая, вторую "Белую книгу" с предложением о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Затем предложение будет вынесено на голосование в парламенте, а пленарное заседание намечено на утро понедельника, 16 мая. На брифинге в Хельсинки Хаависто отметил важность дальнейших парламентских дебатов. Министр также заявил, что вторжение России в Украину "сильно изменило ландшафт безопасности в Европе" и добавил, что агрессия Кремля также изменила общественное мнение в Финляндии о членстве в Североатлантическом альянсе. "Впервые большинство финнов поддерживают членство в НАТО", – обратил он внимание. Хаависто сообщил журналистам, что страна находится в тесном контакте с МИДом Швеции, поскольку Стокгольм также рассматривает возможность вступления в НАТО. Кроме того, добавил он, ведутся переговоры с европейскими партнерами и Великобританией, поскольку на страны-заявители не распространяются гарантии безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления Финляндии в Альянс будет быстрым и гладким. Напомним также, что 12 мая было обнародовано совместное заявление финского президента Саули Ниинисте и премьера Санны Марин, в котором руководство страны заявило о намерении немедленно подать заявку на вступление в НАТО. В Кремле уже отреагировали на заявление соседней страны и заявили, что вступление Финляндии в НАТО представляет угрозу для РФ. Также мы писали, что по мнению финского дипломата, нападение РФ на Финляндию и Швецию – маловероятно, учитывая отправку российских войск в Украину и их значительные потери. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.