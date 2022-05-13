13 мая 2022 года отмечается Всемирный день техники для будущего, Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса, а также День рождения застежки-липучки. Церковь чтит память апостола Иакова Заведиева, а в народе этот день называли "Яков Теплый". Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – читайте ниже в нашем материале Lite. Важные традиции этого дня Как правило, в эти дни приходит настоящее тепло, лето не за горами, потому день называли "Теплым". К Якову Теплому 13 мая когда-то заканчивали сватовство. Если сделать предложение руки и сердца в этот день, можно даже обидеть. Когда-то в этот день пытались заботиться о животных и хорошенько их накормить. А сны в ночь на 13 мая считаются вещими, они исполняются в течение девяти дней. Приметы этого дня: Теплый вечер и тихая звездная ночь – к хорошему урожаю. Чистое небо на Иакова – лето будет солнечным. Теплая и дождливая погода сулит хороший урожай зерновых. Южный ветер дует – будет плодородное и теплое лето. Что нельзя делать в этот день Обижать или оставлять голодными животных. Свататься, проводить свадьбу, застолье. Отправляться в поездки лениться и опаздывать. Делать ремонт. День ангела сегодня празднуют: Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий. Раньше мы писали, когда будет праздноваться Троица и будет ли в этот день выходной. Также появился календарь всех праздников и выходных дней мая 2022 года.