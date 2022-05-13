Сегодня, 13 мая, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные порывы ветра. При этом днем столбики термометра достигнут +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По информации синоптиков, сегодня ночью в северных, восточных и Полтавской областях, днем в большинстве западных, центральных и южных областей кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с; в южных и восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+13, днем +20+24 градуса; на западе ночью +10+14 градусов, а днем +21+25; в восточных областях ночью +11+14, днем +21+24 градусов; на юге страны ночью +12+16 градусов, а днем +21+26; в центральных областях ночью +11+14, днем +21+25 градусов.Погода в Киеве Днем в столице ночью ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометра днем покажут +11+13 градусов, днем +20+22. Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине будет ухудшаться. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.