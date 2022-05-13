Сервисные центры МВД в апреле зарегистрировали 87025 транспортных средств. В эту цифру включены и первые регистрации в Украине при ввозе из-за границы, и повторные регистрации при перепродаже внутри страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto24. Первую регистрацию в Украине прошли 39795 машин. В этом смысле и новые, и подержанные автомобили, ввезенные как частными лицами, так и проданные официальными импортерами в автосалонах. Также в апреле впервые водительские права получили 60 616 украинцев, обменяли "права" 33 289 человек, еще 6 827 граждан свой документ восстановили. Ранее мы писали, что завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине. Первые экземпляры после российского вторжения на автозаводе в Закарпатской области будут собраны уже в июне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.