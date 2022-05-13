Государственный концерн "Укроборонпром" успешно отремонтировал и восстановил трофейную российскую военную технику на общую сумму в полтора миллиарда гривен. Сейчас она задействована военными ВСУ на полях сражений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера госконцерна. "Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. На сегодняшний день трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих создателей", — рассказала пресс-секретарь ДК Наталья Сад. Она отметила, что речь идет только о той технике, которая предприятиями "Укроборонпрома" была восстановлена, при этом огромное количество целой и невредимой техники враг просто бросал на поле боя. При этом сумма ущерба, нанесенного рашистами украинскому оборонно-промышленному комплексу, составила уже более 100 миллиардов гривен. Эта цифра – только промежуточная, поскольку война продолжается, добавила Сад. Ранее сообщалось, что в конце апреля в Харькове был найден тайный состав танковых запчастей, предназначенных для российских оккупантов. Напомним, "Укроборонпром" в начале войны переместил свои предприятия и заводы по безопасности, а также освоил ремонт российской трофейной техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.