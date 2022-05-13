Российские войска накапливают у границы с Украиной у Черниговской области дополнительные артиллерийские подразделения, чтобы усиливать обстрелы населенных пунктов региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на утреннее возведение Генштаба ВСУ. "По имеющейся информации противник производит опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", — рассказали военные. В Генштабе также сообщают, что на Северском направлении осуществляются меры по усиленной охране участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Ранее сообщалось, что 12 мая в результате ночного авиаудара российских войск по Новгород-Северскому Черниговской области погибли 3 человека, более 10 были ранены. Перед этим утром 11 мая оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов, а атаковали с территории РФ. А 10 мая вечером захватчики обстреляли из РФ районы Сумской и Черниговской областей, используя авиацию и минометы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.