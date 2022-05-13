Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Запрет одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая. Запрещено будет продавать России: квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним; микроскоп; оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов; оборудование для производства органических светодиодов; оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем; оборудование для производства водородного топлива; вакуумные насосы; охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты; устройства числового программного управления для станков; полимеры. Напомним, санкции вводятся в ответ на войну против Украины, начатую 24 февраля. В рамках санкций Япония заморозила активы 140 россиян. Под ограничения в общей сложности попали более 200 российских компаний и организаций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.