Манор-колледж в городе Дженкинтун штата Пенсильвания, США, присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора гуманитарных наук. К нему присоединились 26 других американских вузов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook консульства Украины в США. Диплом доктора наук американского вуза от имени Главы государства получила почетный консул Украины в США Ирина Мазур. "Для меня было невероятной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины – написала она. – Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую поддержали суммарно 27 учебных заведений США". Ранее сообщалось, что Зеленский выступит перед американскими и европейскими студентами. Президент Украины намерен поделиться своим видением жизни в Европе после войны. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский будет лично выступать в Стэндфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.