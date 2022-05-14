Гороскоп на 14 мая расскажет о том, какие важные и интересные события состоятся в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Ваши чувства сегодня будут затронуты. Однако не стоит относиться к критике более серьезно, чем она того заслуживает. Телец Сегодня удачный день для того, чтобы познакомиться с новыми людьми и сделать что-то вне вашей ежедневной рутины. Близнецы Ваши шансы на положительный результат сегодня гораздо выше, чем вы думаете. Прислушайтесь к совету друзей. Рак Не стоит слепо настаивать сегодня на своей правоте – иначе вы можете сильно разочароваться. Попытайтесь выслушать оппонента. Лев Вас сегодня кто-то сильно удивит! И это коснется ваших более ранних убеждений, о которых уже все забыли. Дева Проведите сегодня все давно назревшие разговоры, спланируйте следующие шаги и найдите вдохновение и новые идеи. Весы Все, от чего вы сейчас получаете удовольствие и что вызывает симпатию – может хорошо укрепить вашу иммунную и нервную систему. Скорпион Избегайте людей, которые находятся в плохом настроении. Иначе заразитесь от них негативом и депрессивным состоянием. Стрелец Вы выразили свою точку зрения. А дальше будьте осторожнее в своих действиях. Козорог Если вы хотите воспользоваться возможностью и показать кому-то их пределы, то пусть справедливость останется главным приоритетом. Водолей Чем больше вы сейчас прилагаете усилия в достижении своих целей, тем больше энергии получите взамен. Рыбы Слишком большая компания заставляет вас нервничать. С другой стороны, в одиночестве вы чувствуете себя более уравновешенным. Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в мае будет полнолуние и почему его считают опасным. А также мы писали о том, когда украинцы будут праздновать Троицу и будет ли дополнительный выходной.