Хорватские законодатели одобрили закон, открывающий путь к введению евро в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press. Хорватия должна заменить хорватскую куну евро 1 января 2023 года. "За" закон проголосовали 117 депутатов, 13 – были против. При этом один депутат воздержался. Отметим, что парламент Хорватии состоит из 151 депутата. Хорватия, присоединившаяся к Европейскому союзу в 2013 году, остается одной из самых слабых экономик блока после войны 1992-1995 годов. Правые партии в хорватском парламенте выступили против введения евро, заявив, что это увеличит бедность и будет оказывать давление на граждан. Обе валюты будут использоваться параллельно в течение нескольких месяцев после официального начала применения евро. Следует отметить, что экономика Хорватии зависит от доходов от туризма в летние месяцы. Каждый сезон страна привлекает сотни тысяч туристов из Европы и других стран. Напомним, Barclays оценил экономические потери ЕС от внезапного прекращения поставок российского газа. Мы также писали о том, что Кулеба призвал страны G7 передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.