Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с величайшим потрясением со времен независимости. В стране фиксируется вспышка коронавируса. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на "Центральное телеграфное агентство Кореи". "Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезна, можно называть распространение и в нашей стране этого злостного инфекционного заболевания величайшим потрясением с момента его основания, но мы сколько угодно можем преодолеть кризис, если не потеряем сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будем поддерживать организованность и контроль и усилим борьбу с инфекцией", — говорится в сообщении. ЦТАК утверждает, что по всей Северной Корее отмечено 524 440 больных, при этом 243 тысяч уже выздоровели — в агентстве уточнили, что это число зарегистрировано с конца апреля до 13 мая. Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.