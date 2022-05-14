Сегодня, 14 мая, погода в Украине будет преимущественно с дождями. Местами ожидается шквальный ветер и проливные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня ночью в Украине, кроме северо-восточной части, и днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами ливни. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+12, днем +19+23 градусов; на западе ночью +10+12 градусов, а днем +20+22; в восточных областях ночью +9+12, днем +19+21 градусов; на юге страны ночью +11+16 градусов, а днем +22+24; в центральных областях ночью +11+13, днем +20+24 градусов. Погода в Киеве В столице ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров в городе ночью покажут +9+12, днем +20+22 градуса. Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.