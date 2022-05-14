Латвия, Литва и Эстония представили НАТО план по укреплению сил Альянса на своих территориях, сообщила заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон. По ее словам, параметры плана пока не могут быть обнародованы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR. Страны Балтии хотят развертывать дополнительные оборонные подразделения НАТО. "Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле ЕС была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений. Кроме того, мы хотели, чтобы страны-союзники, военные которых уже находятся в Эстонии, увеличили бы численность своих контингентов ", — сказала Дунетон. Премьер Эстонии Кая Каллас накануне, 13 мая, заявила, что не удовлетворена полученными от НАТО предложениями по укреплению безопасности страны. Она отметила, что Эстонии нужно перейти от позиции сдерживания к обороне. Напомним, ранее сообщалось, что Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня на саммите, который пройдет в Мадриде. Также сообщалось, что Финляндия в ближайшие недели определится с вопросом вступления в Альянс. В апреле премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии потребовали ввести запрет на импорт российской нефти и газа, а также заявили о намерении увеличить расходы на оборону и высказались за постоянное присутствие дивизий НАТО в Балтийском регионе на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.