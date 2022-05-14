Россияне нанесли удар высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ. Пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна – в ТЭЦ. "Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день — еще один удар. Российские кафиры, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой", — заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Напомним, россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе. 11 мая ракетный удар со вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил глава Полтавской областной Военной администрации Дмитрий Лунин.