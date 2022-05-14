Православная церковь в этот день – 14 мая чтит память пророка Иеремии. Его имя в народе переиначили в Иеремия. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела-читайте дальше в нашем материале Lite. Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства. По велению Бога Он надел на шею деревянное, а затем и железное иго, как символ будущего рабства народа иудейского. Иеремия был убит своими же земляками за пророчество об уничтожении иудеев вавилонским правителем. Обычно с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле. 14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай. Если день ясный — на уборку хлеба тоже будет хорошая погода. Если муравьи чистые и сытые – будет богатый урожай хлеба. Если погода испортилась – будет холодная зима. Если на восходе солнца в небе нет облаков – ждите жаркого лета. Муравьи на Иеремия суетятся в муравейнике – весь следующий месяц ждите дождей. Если в этот день пасмурно — до морозной зимы. Что нельзя делать в этот день: Нельзя давать деньги, продукты, зерно в долг — к неудачам в семье и к плохому урожаю. Именины сегодня празднуют Нина, Тамара, Макар. Не забудьте приветствовать этих людей с днем ангела! Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Также синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве.