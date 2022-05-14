Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Также компания намерена продать свой главный актив в России – Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ". "Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продаж нашего российского бизнеса. Мы планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении компании. Годовая мощность завода Sylvamo в Светлогорске – 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% от общей выручки Sylvamo. Напомним, что немецкий конгломерат Siemens покидает российский рынок из-за войны в Украине. Компания приступила к процедуре прекращения всей производственной деятельности. В российском подразделении компании работало не менее 3000 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.