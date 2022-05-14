В годовом выражении инфляция России по итогам апреля составила 17,83%. В Центробанке РФ допускают, что по итогам года она достигнет значений 18-23%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат. Продовольствие в России в апреле подорожало на 2,87%, овощи и фрукты, что удивительно для бессменных лидеров роста, даже подешевели. Правда, всего на 0,35%. Сильнее всего в России подорожал сахар – на 67%. Ранее мы сообщали, что инфляция в Германии поднялась до максимума за 40 лет из-за роста цен на нефть и газ. По данным Статистического управления, последний такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года в результате первой войны в Персидском заливе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.