Украинские защитники не позволили российским военным оцепить Харьков, и теперь кафиры, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Российские захватчики постараются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но непонятно, смогут ли они добиться успеха. Основными усилиями кафиров остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области с севера и с юга. Русские войска, наступавшие из Попасной на север, за последние сутки не добились существенного прогресса. Оккупанты, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли сокрушительные потери. У врага может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе. Напомним, в Институте изучения войны заявили, что Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться в Николаевскую. Ранее эксперты сообщали, что Россия взимает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.