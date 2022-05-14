США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) считают необходимым полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Также обеспечение на нем постоянного мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление. Кроме того, в документе отмечается важность практических мер по снижению напряженности и риску событий в Южно-Китайском море. "Мы подтверждаем общую приверженность цели полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове. Мы продолжаем призывать КНДР полностью выполнять соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, принимая во внимание призыв международного сообщества и действуя в интересах поддержания мира и безопасности в регионе", — говорится в заявлении. . Членами АСЕАН являются Малайзия, Индонезия, Таиланд, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Данный саммит проходит в Вашингтоне 12-13 мая. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти КНДР не проявляют интереса к диалогу с США по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По его словам, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ясно дала понять, что хочет вести диалог с Северной Кореей для поиска дипломатического пути денуклеаризации Северной Кореи и Корейского полуострова. Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях, которые улучшат тактические ядерные возможности страны. Отметим, что в середине апреля КНДР произвела пуски двух ракет в сторону акватории Японского моря.