Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 14 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно только один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 14 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно внимательно следить за информацией на сайте компании. Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. Ранее Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на 20 суток. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.