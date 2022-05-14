В Бородянке Киевской области в ближайшее время откроют модульный временный городок для жителей, лишившихся жилья в результате российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. По его словам, модульный городок будет состоять из 4 комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения. Сейчас ведутся работы по сбору модулей. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. 16 мая запланирована установка всех 4 комплексов Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянке поступили как помощь от польского правительства. "Очень многие жители Киевщины потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача — обеспечить людей временным жильем. Модульные городки — оптимальный вариант пока решается вопрос выкупа или построения новых домов", — заявил Павлюк. Он также добавил, что аналогичные проекты можно будет реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматривается эта возможность. Напомним, замруководителя офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для жителей Ирпеня построят новый ЖК на 1000 квартир с укрытием. Мы также писали о том, как выглядит модульный городок для переселенцев во Львове. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.